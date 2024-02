Buttafuori investito dopo una lite nel noto locale: arrestato il pirata della strada - VIDEO

La polizia ha tratto in arresto il pirata della strada che, nella notte di lunedì, ha investito il buttafuori di un noto locale di via Crispi. Gli agenti erano intervenuti presso il locale dopo la segnalazione di una persona ferita dopo una vilenta lite. Arrivati sul posto hanno notato diverse persone in stato di agitazione davanti all’ingresso del locale, alcune transenne riverse a terra e la presenza di macchie di sangue sul manto stradale.

Investito dopo una lite

I poliziotti, dopo i primi accertamenti, hanno scoperto della violenta lite scoppiata all’interno del locale tra un cliente e il buttafuori. Quest'ultimo si era visto, quindi, costretto ad accompagnarlo all’esterno. L'uomo, poi identificato in un 46enne, dopo essersi allontanato è ritornato a bordo della sua autovettura a forte velocità investendo l’addetto alla sicurezza che in quel momento si trovava all’esterno del locale, per poi darsi alla fuga in direzione di piazza Amedeo.

Gli agenti, grazie alla visione delle immagini del sistema di video sorveglianza dell’attività e alle dichiarazioni di alcuni testimoni presenti, sono riusciti a risalire all’identità dell'aggressore riuscendo, in poco tempo, ad intercettare l’auto e a bloccarla, in corso Amedeo di Savoia. L’indagato è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Pertanto è stato trasferito in carcere.

Le condizioni dell'addetto alla sicurezza

Ii titolari del locale, rappresentati ed assistiti dagli avvocati Angelo Pisani e Fabrizio Chianese che si costituiranno anche parte civile nel processo per le parti offese dal reato, hanno appreso la notizia del fermo con soddisfazione. I legali fanno anche sapere che l'addetto alla sicurezza, aggredito per "futili motivi" secondo gli inquirenti, è fuori pericolo e sperano che "dopo l’operazione possa riabilitarsi con tutte le terapie del caso e tornare tra noi anche come ospite, umanamente, senza sottacere la violenza del folle gesto".

"Dispiace anche per la vittima - si legge in una nota - che per futili motivi e condotta incontrollabile di cui dovranno acccertarsi le cause, si è anche lui rovinato la vita ma speriamo che una punizione esemplare e la mano ferma della giustizia possa servire come esempio di legalità a tanti a non delinquere e rovinare le vite altrui commentano gli avvocati Pisani e Chianese che procederanno anche in sede civile per il risarcimento di tutti i danni personali e patrimoniali alle vittime".