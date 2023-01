Investe una persona sulle strisce pedonali e scappa: pirata della strada finisce in carcere

Nella giornata di ieri i Carabinieri di Giugliano in Campania hanno arrestato un pregiudicato perché non si è fermato a soccorrere una persona investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'investimento è avvenuto, in prima mattina, nel centro urbano di Giugliano in Campania e dopo l'impatto è partita la fuga.

La vittima, immediatamente trasportata in Ospedale, ha subito "una frattura scomposta della testa omerale con distacco della tronchite, rima di frattura a carico del collo e della glena scapolare, traumi dei metameri vertebrali cervico-dorso-lobo-sacrali e del bacino, ed evidenzia contusione polmonare", determinando una prognosi di ben 40 giorni..

Intervenuti sul posto, i militari si sono attivati prontamente per l'identificazione della vettura attraverso l'analisi dei sistemi di video-sorveglianza della zona e l'ascolto di diversi testimoni. Nel pomeriggio l'uomo è stato individuato: al momento dell'impatto era alla guida dell'auto della moglie. Quando è stato rintracciato indossava ancora gli stessi abiti ripresi dalle telecamere.

Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell'arresto.