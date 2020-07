Arrestato 18enne dopo controlli: a casa nascondeva un arsenale

Diciotto anni, era stato fermato ieri pomeriggio in piazza Garibaldi dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo del territorio. È finito in manette per le armi che aveva addosso e che - si sarebbe scoperto - nascondeva a casa sua.

Il ragazzo ha subito mostrato insofferenza ai controlli, da qui la decisione di perquisirlo. I poliziotti l’hanno così trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso con caricatore, e di un gilet tattico con fondina custodito nello zaino che indossava.

Inoltre, a casa sua, sono stati trovati: 2 spade giapponesi tipo “katana”, 3 pugnali, un machete, 3 mazze da baseball, un manico in legno con due palle chiodate e, nascosta in un armadio, una pistola calibro 45, con matricola abrasa, caricata con 4 cartucce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E.M., 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e ricettazione.