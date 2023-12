"Mi ha minacciato": lei denuncia il parcheggiatore abusivo e lo fa arrestare

La polizia nella mattinata di ieri ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli nei riguardi di un 28enne. Partenopeo, il giovane è accusato di tentata estorsione mentre svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo in via dell’Incoronata.

Le indagini sono partite dalla denuncia sporta da una donna, che dopo essersi rifiutata di assecondare le richieste di denaro rivolte dal parcheggiatore abusivo si era rivolta alle forze dell’ordine per segnalare le condotte minatorie dell’uomo.

Gli inquirenti hanno quindi identificato il 28enne, peraltro già tratto in arresto in una precedente occasione per le stesse ragioni e condannato per il reato di estorsione.