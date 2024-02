Minaccia un'automobilista, ma è un poliziotto in borghese: in manette un parcheggiatore abusivo

Ieri gli agenti del Commissariato San Paolo e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Cornelia dei Gracchi per la segnalazione di una persona minacciata da un parcheggiatore abusivo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un agente della Polizia Penitenziaria, libero dal servizio, che aveva fermato un soggetto. La guardia ha raccontato che, mentre stava parcheggiando la propria auto, era stato avvicinato dall'uomo il quale gli aveva chiesto del denaro per la sosta e, di fronte al suo rifiuto, lo aveva minacciato di aggredirlo fisicamente e di danneggiargli la vettura.

L’indagato, inoltre, durante il controllo, ha dato in escandescenze fino a quando, con non poche difficoltà, è stato bloccato. Per tali motivi, un 49enne napoletano è stato tratto in arresto per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.