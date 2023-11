Fidanzata terrorizzata dalle minacce del parcheggiatore abusivo, lui chiama il 112 e lo fa arrestare

Una sigaretta e “qualcosa a piacere” per parcheggiare. La solita offerta libera che nascondeva però una velata imposizione. Era la richiesta di un 44enne di Marano, parcheggiatore abusivo, che è stato arrestato per tentata estorsione.

Una giovane coppia dell’area flegrea stava facendo manovra per lasciare la propria auto tra le strisce blu del porto di Pozzuoli. Pagata la sosta, non avevano però fatto i conti con quella “tassa” supplementare imposta con prepotenza dai parcheggiatori abusivi.

Il giovane alla guida però non ha accettato l'imposizione, avendo già sborsato dei soldi per le strisce blu. Allora il 44enne lo ha minacciato: “Se non mi dai i soldi ti uccido, se non te ne vai ti picchio”

La vittima, preoccupato anche per la reazione spaventata della fidanzata, è risalito in auto e si è allontanato chiamando il 112.

I carabinieri della sezione Radiomobile di Pozzuoli arrivati in pochi minuti hanno messo in manette il 44enne, Angelo D’Angelo. Dovrà rispondere di tentata estorsione ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.