"Capo, un'offerta a piacere", ma davanti a lui c'è un maresciallo dei carabinieri: parcheggiatore abusivo in manette

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato in piazza Garibaldi. Il 40enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver "vegliato" sull'auto di una coppia, al loro ritorno ha chiesto "un'offerta a piacere". L'automobilista, che aveva già pagato la tariffa comunale, ha ovviamente rifiutato. Però solo dopo l'insistenza del parcheggiatore ha rivelato di essere un maresciallo dei carabinieri in servizio a Bagnoli.

A quel punto il militare ha chiesto l'intervento di alcuni colleghi che hanno controllato il 40enne. Dai controlli è emerso che l'uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per rapina e lesioni. Non era mai stata eseguita, perché l’uomo si era reso irreperibile fino a quel momento. Il 40enne ora in carcere, in una cella della casa circondariale di Poggioreale.