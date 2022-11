Lanciata nel vuoto a 2 anni, arrestato il padre: "Dio mi ha detto di farlo"

Emergono nuovi dettagli sulla drammatica vicenda della bambina di due anni precipitata nel vuoto a Fisciano, in provincia di Salerno, e poi ricoverata in ospedale al Santobono di Napoli.

Il papà della piccola, un 40enne del posto, è infatti stato arrestato. Secondo quanto riferito dai suoi legali, “ha detto che è stata la parola di Dio a fargli lanciare la bambina dalla finestra".

Davanti al gip del Tribunale di Nocera Inferiore l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Gli avvocati hanno chiesto per lui l'attenuazione della misura cautelare ed il ricovero in una struttura psichiatrica.

La bambina sta fortunatamente bene. È stata lanciata dal terzo piano, ma – secondo quanto emerge dal nosocomio napoletano, dove è stata trasferita dal Ruggi di Salerno – non ha riportato che alcune ferite e non è mai stata in periocolo di vita.