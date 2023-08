“Vengo a casa sua a prendere il risarcimento per l’incidente di suo figlio”: arrestato

Un 23enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Bari in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata ai danni di una 84enne di Bari, in concorso con altre persone non identificate.

I fatti risalgono al 6 dicembre 2022, quando gli autori della truffa hanno telefonato alla donna facendole credere che il figlio avesse causato un incidente stradale e quindi occorressero 5mila euro per riparare i danni.

Secondo gli inquirenti sarebbe poi stato proprio l’arrestato a recarsi presso l’abitazione della vittima e a farsi consegnare 650 euro in contanti, oltre a vari oggetti in oro del valore di circa 10mila euro, a titolo di “risarcimento”.

Le indagini si sono basate, tra le altre cose, sulla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. Determinante, inoltre, una perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’arrestato a Napoli, dove sono stati trovati gli stessi capi d’abbigliamento da lui indossati in occasione della “visita” a casa della vittima.