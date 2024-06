Va In giro col monopattino e i carabinieri lo fermano: arrestato

A Pomigliano d’Arco i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per droga F.C., 46enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno notato l’uomo a via Passariello mentre era a bordo del proprio monopattino elettrico e hanno deciso di controllarlo.

Le perquisizioni, prima quella personale e poi domiciliare, hanno permesso di rinvenire e sequestrare 6 dosi di hashish, 15 grammi di cocaina, un coltello a serramanico, e più di 1 chilo di hashish (1chilo e 144 grammi) suddiviso in 14 panetti.

Sequestrata anche la somma in contanti di 15.394 euro in banconote di piccolo taglio ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.