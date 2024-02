Nascondeva una pistola pronta a sparare: arrestato un minorenne insospettabile

Questa notte i carabinieri di Castello di Cisterna hanno bussato alla porta di un 17enne incensurato. Il giovane di Pomigliano d’Arco, nella zona popolare della "219", è stato destinatario di una perquisizione, alla presenza dei genitori.

Durante le operazioni i carabinieri hanno trovato e sequestrato 1 pistola semiautomatica marca ruger modello “mark II target in” calibro 22 long. L’arma, con la matricola abrasa, era carica e nel caricatore aveva 9 cartucce dello stesso calibro.

Il minorenne è stato arrestato per detenzione di arma clandestina ed è stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei colli Aminei. La pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.