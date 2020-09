"Ti spacco la testa, ti brucio viva": entra a casa di sua figlia per prenderle i soldi

Tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. È l'accusa cui dovrà rispondere un 54enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell'ordine.

Si era introdotto nell’abitazione della figlia 35enne – dove vive anche l’ex moglie – e aveva preteso 300 euro che gli servivano per acqusitare stupefacenti. L'uomo, secondo quanto raccontato dalla figlia, impugnava un grosso martello e l'ha minacciata di "spaccarle la testa".

Inutile l'intervento dell’ex moglie, spintonata fino al bagno e lì chiusa a chiave. Approfittando di quei pochi secondi di distrazione, la figlia ha però intanto contattato il 112 e chiesto l’intervento dei carabinieri, arrivati in pochi minuti.

Hanno bloccato il 54enne che ancora stringeva tra le mani il martello: “Ti brucio viva” – ripeteva anche davanti ai militari – “Ti spacco la testa”. In manette, l'uomo è stato portato in carcere, a Poggioreale. Secondo quanto ricostruito dai militari, situazioni di questo tipo non erano una novità per i familiari.