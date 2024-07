Minaccia l'ex fidanzata con la mazza da baseball: arrestato

Nella scorsa mattinata la polizia, durante un servizio di controllo del territorio, è intervenuta pesso un’abitazione a Scampia per la segnalazione di una donna minacciata dall’ex compagno.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna, in evidente stato di agitazione, la quale ha riferito loro che il suo ex l’aveva seguita e minacciata con una mazza da baseball, un episodio già accaduto in passato.

I poliziotti hanno subito intercettato l’uomo, 49 anni, trovandolo in possesso della mazza da baseball. Con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.