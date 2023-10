Scovato e arrestato il boss Michele Vangone: era in auto con moglie e figli

Michele Vangone, boss dell'omonimo clan camorristico, è stato arrestato dai carabinieri. Sconterà 8 anni di reclusione.

Vangone, 35 anni, è stato messo in manette dai carabinieri della sezione operativa di Torre Annunziata, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli. L'uomo è ritenuto il reggente del clan “Gallo-Limelli-Vangone”, attivo nel comune di Boscotrecase e in quelli limitrofi.

Era sfuggito alla cattura lo scorso 25 settembre e ieri sera, dopo indagini, i carabinieri lo hanno rintracciato a Castellammare. Hanno individuato l'auto della moglie e l’hanno pedinata fino in via cupa Verano. Alla guida c'era proprio Vangone, in compagnia di moglie e figli.

Il boss è stato condotto in carcere, a Secondigliano. Sconterà 8 anni di reclusione per reati associativi in materia di stupefacenti.