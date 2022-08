Il marito la insegue in auto, i carabinieri gli sbarrano la strada: arrestato stalker

La seguiva e la minacciava da circa tre mesi perché non accettava la fine della loro relazione. Lei 35 anni, suo marito con il quale è in fase di separazione 36. L'uomo è già noto alle forze dell’ordine: lei lo ha già denunciato.

Erano circa le 22 a Sant’Antimo, e la 35enne percorreva a bordo della propria auto le strade della cittadina. Ad un tratto le è comparso davanti l’incubo degli ultimi 90 giorni. Il marito la stava seguendo, anche lui in auto, sebbene a distanza sperando di non farsi scoprire.

La vittima lo ha visto e ha chiamato immediatamente il 112. La gazzella della locale tenenza l'ha quindi raggiunta, coi militari che hanno sbarrato la strada alla vettura del 36enne.

Fermato e bloccato, è ora in arresto in attesa di giudizio per il reato di atti persecutori.