Lei muore in seguito alle violenze di lui: condannato a 5 anni e scomparso, è stato arrestato

Marocchino, il 34enne A.R., era un pregiudicato già destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Lodi. È stato rintracciato lo scorso 19 febbraio a Napoli e tratto in arresto.

L'uomo era stato condannato alla pena detentiva di 5 anni per violenze nei riguardi della compagna, aggressioni avvenute dal dicembre dicembre 2008 al maggio 2012 in Lombardia, anche in presenza della figlia minore di 7 mesi. Una spirale di violenze che nel 2012 aveva portato la connazionale a perdere la vita, precipitando dal balcone della loro abitazione.

Il 34enne è stato rintracciato nei pressi dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli. Al termine delle formalità di rito A.R. è stato condotto in carcere a Poggioreale.