Viola i domiciliari per andare dalla mamma: carcere per un 24enne

Dai domiciliari al carcere passando per l'abitazione della madre. 24enne arrestato dai Carabinieri I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato il giovane di Soccavo già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo, benché sottoposto ai domiciliari in un’abitazione di Mariglianella, è stato trovato sul Viale Traiano. Era nell’appartamento della madre, nonostante la misura e senza alcuna autorizzazione. Il 24enne è finito in manette per evasione ed è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.