"Gigino 'a guerra" in manette: il latitante scovato mentre era ricoverato sotto falso nome

Luigi Carandente Tartaglia, latitante ritenuto esponente di spicco a Quarto del clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, è stato arrestato. L'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Dda di Napoli, che ha portato al suo arresto è avvenuta nel pomeriggio di oggi.

Tartaglia è condannato a oltre 14 anni di reclusione per associazione mafiosa. "Gigino 'a guerra", questo il suo soprannome, da tempo irreperibile, è stato identificato mentre si trovava ricoverato sotto falso nome nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove era sua intenzione sottoporsi ad un intervento al cuore.

Il 5 agosto scorso aveva speronato un equipaggio dei carabinieri nel corso di un inseguimento, ferendo i militari e riuscendo infine a dileguarsi.

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha sottolineato che l'operazione – condotta dai carabinieri di Castello di Cisterna con indagini coordinate dal pm della Dda di Napoli Giuseppe Visone – “premia la grande professionalità e la tenacia dei nostri investigatori, sempre impegnati in articolate indagini, anche a livello internazionale, per assicurare alla giustizia gli esponenti delle organizzazioni criminali. Testimonianza di un lavoro straordinario per garantire sicurezza e legalità sui territori”.