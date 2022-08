È stato arrestato dalla polizia ad Avellino, in un albergo del centro città dove si era stabilito da alcuni giorni. È finita così la latitanza di un pregiudicato 51enne napoletano, inseguito da un'ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e minacce.

Latitante napoletano in manette ad Avellino: aveva usato il suo documento per un check in in albergo