Latitante in manette: ha solo 17 anni

La polizia ha messo le mani su un latitante di 17 anni. Stamattina, gli agenti Squadra Mobile e dei Commissariati San Ferdinando e Montecalvario hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in istituto per minorenni., emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura competente, emessa il 13 dicembre 2022.

Il giovane, volontariamente sottrattosi alla cattura, è stato rintracciato, a seguito di serrate investigazioni, presso un’abitazione dei Quartieri Spagnoli, in compagnia di due soggetti, entrambi denunciati per favoreggiamento personale. Il minore è gravemente indiziato di aver commesso due rapine, un furto con strappo di orologi di valore, una rapina tentata di autovettura e ricettazione di un monile.

Per la rapina consumata di un orologio e per la tentata rapina di un’autovettura è stata contestata la circostanza aggravante di aver agito con l’utilizzo di arma comune da sparo in luogo pubblico. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari.