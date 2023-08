Ladro di moto incastrato dalle telecamere: era il terrore dei residenti

Questa mattina, a Casalnuovo di Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto di un 32enne di Casalnuovo di Napoli, gravemente indiziato del reato di furto aggravato in concorso.

I fatti si riferiscono a due episodi di furto di scooter, entrambi di rilevante valore economico, commessi in Piano di Sorrento il 9 novembre 2021 e il 21 gennaio 2022. L'attività investigativa, svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Piano di Sorrento e coordinata da questa Procura della Repubblica, ha consentito di documentare come l'autore del reato, in entrambi gli episodi, si sia introdotto, con lo stesso modus operandi, all'interno di aree cortilizie condominiali per poi asportare i motoveicoli parcheggiati, dopo averne forzato i sistemi di chiusura.

La comparazione delle immagini captate dai sistemi di videosorveglianza comunali e privati, estrapolate in occasione dei furti commessi, ha consentito di ricostruire l'intera vicenda delittuosa e di pervenire, con elevata probabilità, all'identificazione di uno degli autori dei due episodi di furto nell'odierno arrestato. All'esito delle formalità di rito, l'indagato è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.