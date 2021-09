Colto in flagrante ladro di marmitte: i carabinieri lo arrestano

A Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto aggravato F.D.A., 33enne già noto alle forze dell'ordine residente a Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

I militari – durante un servizio notturno – hanno sorpreso e bloccato l’uomo in via Cimaglia mentre smontava la marmitta di un’auto in sosta. Quando è stato perquisito, i militari lo hanno trovato in possesso di un catalizzatore verosimilmente rubato poco prima a Ercolano.

L’arrestato è in attesa di giudizio, mentre gli sono stati sequestrati gli attrezzi atti allo scasso.