Ladro di condizionatori colto in flagrante: il colpo che gli è costato l'arresto

Sabato pomeriggio, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via De Nicola per la segnalazione di un uomo intento a rubare dei condizionatori in un garage privato.



I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato il soggetto segnalato con due scatole in mano che stava tentando di allontanarsi ma è stato bloccato e trovato in possesso di due condizionatori completi di relativi motori; inoltre, gli operatori hanno accertato che il comando elettrico del garage era stato manomesso.

Pertanto, l’uomo, 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato e danneggiamento.