Deruba un gruppo di turisti su un autobus: questi lo fotografano e lo fanno arrestare

Ieri mattina la polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 53enne napoletano con precedenti specifici, perché gravemente indiziato, in concorso con un altro soggetto resosi irreperibile, di rapina in danno di un gruppo di turisti a bordo dell'autobus di linea ANM 161.

La prontezza di riflessi di uno degli appartenenti al gruppo di turisti che durante le fasi concitare dell'aggressione era riuscito con il proprio telefono cellulare ad immortalare l'azione fotografando i due rapinatori, ha permesso ai poliziotti di dare un volto ed un nome ai due soggetti.