Ladro tenta la "scalata" impossibile: in bici sulla montagna prova a seminare i carabinieri

Aveva rubato una bici elettrica poco prima, si è alla fine ritrovato sui pedali a dover fuggire dai carabinieri. L'inseguimento è avvenuto lungo la strada statale 165 che da Sorrento passa per Meta, fino a Castellammare di Stabia.

Il 58enne si era messo in sella ad una bicicletta non sua, a Vico Equense, sfrecciando sull’asfalto per allontanarsi. Il proprietario aveva trovato solo la catena attaccata ad un palo e ha composto il 112. Molte pattuglie erano già in strada, complice il quotidiano piano di controllo del territorio messo in piedi dalla Compagnia di Sorrento. Il "ciclista" è quindi stato agganciato sulla 165, e ha tentato l’ultimo sforzo sulla salita di Punta Scutolo, ripida e dura anche per chi ha la spinta delle batterie al litio.

I carabinieri lo hanno tallonato, temendo che una manovra repentina potesse ferire gravemente l'inseguito, così hanno atteso che la strada si facesse meno pericolosa. L’uomo è quindi sceso verso Vico.

La scelta di infilarsi nel treno della Circumvesuviana di Seiano si è rivelata poco azzeccata. I carabinieri lo hanno intercettato ma l’arresto si è rivelato ancora complicato. Il 58enne ha resistito alle manette e si è difeso colpendo un militare al ginocchio. A quel punto sono scattate le manette: è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio, mentre la bici è tornata nelle mani del proprietario.