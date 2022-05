Entra nel b&b per rubare tutto, le telecamere lo inchiodano

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto G.S., un 40enne di Casoria già noto alle forze dell’ordine: secondo gli inquirenti stava tentando di entrare in un appartamento utilizzato dal proprietario come b&b in corso Umberto I, a Napoli.

L'uomo aveva appena forzato la porta con un cacciavite quando i carabinieri, allertati dal 112, lo hanno bloccato prima che entrasse. Sfortuna per lui ha voluto (fortuna per il proprietario e per i carabinieri), che una telecamera riprendesse tutta la sua azione illegale. Finito in manette, è stato ristretto in camera di sicurezza ed è ora in attesa di giudizio.