Scassina un bar ma lo nota la polizia: inseguimento con incidente

La scorsa notte la polizia dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, è intervenuta in via Nicola Nicolini ai Ponti Rossi per un tentato furto ai danni di un bar.

Gli agenti sul posto hanno visto un uomo che stava ancora provando a forzare la serranda dell’esercizio commerciale. L'uomo, alla loro vista, si è allontanato velocemente su di uno scooter.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il conducente, in via Arenaccia, è finito contro lo spartitraffico. Caduto a terra ha provato a fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato in via Marchese Giuseppe Palmieri.

Il veicolo su cui viaggiava è risultato rubato. L'uomo invece, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato e dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.