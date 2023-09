Tenta un furto davanti alla polizia: arrestato

Stamattina gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Taddeo da Sessa hanno notato un uomo che stava armeggiando all’interno di un’auto in sosta. Questi, alla loro vista, ha tentato la fuga.

I poliziotti hanno tempestivamente raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un cacciavite, un paio di forbici e di una shopper, all’interno della quale hanno rinvenuto due autoradio ed un profumo; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’auto, piena di vetri all’interno dell’abitacolo, presentava il deflettore posteriore destro infranto e il portaoggetti rovistato.

Ventitré anni, di origini rumene con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato nonché denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.