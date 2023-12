Carabiniere arresta un ladro: la refurtiva diventa un regalo di Natale

Passeggiava in via Salvo D’Acquisto a Teverola, quando ha notato una persona avvicinarsi alle auto in sosta e forzare lo sportello di diverse vetture appropriandosi di quanto fosse al loro interno: un ladro. L'uomo ha quindi denunciato il fatto ad un suo amico, un brigadiere della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano. Il militare, nonostante avesse appena finito il proprio turno, ha quindi raggiunto il posto segnalato.

Il sospettato è finito rapidamente in manette: si trattava di M.A., 47enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine ed ora in attesa di giudizio per furto aggravato.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari ma nell’auto dell’arrestato c’erano altri alimenti verosimilmente rubati. I carabinieri, in concertazione con la Procura di Napoli Nord, hanno preso la merce e piuttosto che sequestrala l’hanno donata al parroco del santuario di Giugliano Maria Santissima delle Grazie per i più bisognosi.