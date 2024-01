Beccato a scassinare un'auto nel cuore della città: giovane finisce in manette

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, nel transitare in vico Santa Caterina a Formiello, hanno notato un soggetto intento ad armeggiare su di un’auto in sosta.

Lo stesso, con una lama seghettata, stava tentando di forzare una portiera del veicolo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che è stato trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Pertanto, l’uomo, un 31enne ucraino è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato.