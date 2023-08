Topi d'appartamento in azione, i carabinieri li inseguono e ne arrestano uno

L'episodio è avvenuto in via Alcide De Gasperi a Qualiano. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania erano di pattuglia in zona. C’era poca gente in giro e i militari hanno notato facilmente due persone calarsi dal primo piano di un condominio. Vestite di nero, con berretto da baseball: lo stereotipo del topo d’appartamento.

Scappati, sono stati inseguiti. I carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei due, con la refurtiva, mentre l'altro è riuscito a scappare. L'arrestato è N.D.P., 40enne napoletano di Piscinola già noto alle forze dell'ordine.

Gli oggetti rubati poco prima (quasi esclusivamente gioielli) sono stati restituiti al proprietario che in quel momento era fuori città. Il 40enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio mentre per il complice continuano le indagini.