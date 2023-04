Porta forzata e appartamento derubato: la polizia trova gli autori del colpo

Alle prime ore di questa mattina la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un pregiudicato originario di Napoli. L'uomo è ritenuto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata "gravemente indiziato" di un furto in un'abitazione, che avrebbe commesso con tre complici il 7 aprile 2022 a Striano.

Le indagini traevano spunto dalla denuncia di furto sporta dalla vittima. Questa, allontanatasi di mattina per lavoro dalla propria abitazione, al suo ritorno aveva trovato la porta d'ingresso forzata e tutta la casa a soqquadro. Avevano rubato 2mila euro.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza, acquisite presso un distributore di carburante nei pressi, hanno permesso di individuare l'auto con la quale i ladri si erano recati sul posto e le successive indagini hanno permesso di risalire dapprima all'intestatario e successivamente al reale utilizzatore della vettura.

Ulteriori e più approfondite indagini, condotte anche attraverso intercettazioni e riscontri con altre immagini e banche dati, hanno consentito di raccogliere quelli che gli inquirenti definiscono "gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno arrestato, come la persona alla guida dell'autovettura utilizzata per il furto".

L'arrestato è stato condotto in carcere a Poggioreale, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.