Scappa nel giorno del suo compleanno: il pericoloso inseguimento finisce male

Pattuglia notturna per i carabinieri di Sant’Antimo che verso le 3 stavano percorrendo piazza della Repubblica quando hanno notato una vettura sospetta, una Mercedes classe A.

L’autista vista la gazzella ha accelerato, e ne è nato un inseguimento. È finito quando il fuggitivo ha imboccato Vico Macri di Sant’Arpino, un vicolo cieco.

L’uomo ha però ingranato la retromarcia come a speronare l’auto dei carabinieri, in un impatto che non ha impedito ai militari di mettere le manette ai polsi al guidatore.

Si tratta di A.I., 21 anni appena compiuti proprio il 1 agosto. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Fuggiva perché, peraltro, era alla guida senza aver mai conseguito la patente.