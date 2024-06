Inseguimento a tutta velocità su corso Garibaldi: danni alle auto, poi l'arresto

Alla vista degli agenti ha accelerato la marcia per evitare il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Alla fine una fuga inutile: 37 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

È accaduto a Napoli, nella zona di corso Garibaldi. L'inseguimento che lo ha portato all'arresto è durato a lungo. Nel corso di esso, il fuggitivo ha anche effettuato manovre pericolose, danneggiando l'auto della polizia. Fino a quando gli agenti non lo hanno raggiunto e bloccato in via Trinchera.

I poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno accertato come fosse destinatario di un'ordinanza di applicazione della misura di presentazione alla polizia giudiziaria.