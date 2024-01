Corsa contromano sul Suv rubato: arrestato solo il conducente

A Sant’Antonio Abate i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per resistenza e ricettazione Luca Merolla, 50enne di Boscoreale già noto alle forze dell’ordine.

I militari avevano notato un’Alfa Stelvio con a bordo tre persone. Il potente Suv da accertamenti è risultato rubato lo scorso 19 dicembre, da lì è scattato l’inseguimento.

Una corsa durata diversi chilometri anche contromano e con danni alle auto in transito, fino a quando lo Stelvio non ha proseguito in un terreno agricolo.

I fuggitivi hanno abbandonato l’auto ancora in movimento. I carabinieri sono quindi riusciti a bloccare, a via Lenza, l’autista.

Nell’auto – sequestrata – sono stati rinvenuti un paio di guanti neri, un cappello da baseball e 210 euro in contanti. L’auto è stata sottoposta ad accertamenti tecnici da parte dei carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata. Indagini che continuano per i militari di Castellammare impegnati per individuare i due complici. L’arrestato è in attesa di giudizio.