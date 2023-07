Chiede "un ultimo incontro per chiarire" alla ex: giovane arrestato

A Lettere, verso le 3 di notte, i Carabinieri hanno notato due persone che discutevano a bordo strada. Si tratta di un uomo e una donna, sui 20 - 25 anni. Durante il controllo il giovane dichiara di non avere un documento, mentre la giovane ha consegnato la carta d'identità senza proferire parola.

Gli accertamenti hanno dimostrato che il ragazzo – 25 anni – aveva fornito generalità false. Sul 25enne pendeva una misura cautelare: “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa”. La vittima era proprio la ragazza lì presente. I due hanno dichiarato si trattasse di un modo per chiarire, “un ultimo incontro” proprio sotto casa della ex. I carabinieri hanno arrestato l’uomo che ora è trattenuto in caserma in attesa di giudizio.