Strani movimenti all'interno di un garage: in manette un insospettabile

Questa notte a Castellammare di Stabia i carabinieri, durante dei controlli, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio un 28enne incensurato di Gragnano. I militari, grazie al prezioso contributo dei carabinieri del reggimento Campania, durante una serie di perquisizioni hanno trovato l’uomo all’interno di un box in via Napoli.

Nel garage anche due buste con all’interno 107 grammi di marijuana e la somma in contanti di 2180 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio.