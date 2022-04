La minaccia e lei scappa: lui devasta casa e le incendia i vestiti. Arrestato

Erano passate da 30 minuti le 23 in via Trivice d’Ossa, lunga strada nel comune di Cimitile. In una delle abitazioni un uomo aveva alzato la voce, insultato e minacciato la moglie. In preda all'alcol, voleva del denaro, forse per bere ancora.

La donna ha a quel punto assecondato l'uomo, poi è scappata di casa rifugiandosi dai carabinieri e raccontando loro tutto. Non era la prima volta che lui la minacciava, minacce spesso sfociate in brutale violenza.

Intanto il 54enne, fuori di sé per la fuga, ha devastato casa. Mobili, piatti, nessuna camera è stata risparmiata. Ha anche dato alle fiamme anche alcuni abiti della donna, rischiando di incenerire l’intera palazzina.

I militari lo hanno trovato ancora nell'appartamento, ormai in subbuglio. È stato arrestato per maltrattamenti, estorsione e danneggiamento a seguito di incendio. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.