Camorra, latitante del clan Vanella Grassi arrestato a Malaga

Gaetano Angrisano (29), è ritenuto elemento di spicco del clan operante a Scampia e San Pietro a Patierno. Deve scontare una pena di 11 anni in carcere

Era latitante dal maggio di quest'anno, cioè da quando è stato emesso a suo carico un provvedimento di reclusione a 11 anni di carcere. Gaetano Angrisano, 29enne napoletano ritenuto affiliato al clan Vanella Grassi, è stato arrestato dai carabinieri del

Comando provinciale di Napoli.

L'uomo è stato individuato a Malaga dal F.A.S.T. Team spagnolo con quello italiano, attivato dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia italiano, su precise indicazioni dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli.

La localizzazione - spiegano le forze dell'ordine - "è il risultato di un’articolata indagine condotta nei mesi scorsi dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea".

Il 29enne è ora in carcere, in attesa del provvedimento di estradizione. Ritenuto elemento di spicco del gruppo criminale operante nei quartieri di Scampia e di San Pietro a Patierno, è stato condannato per associazione di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti.