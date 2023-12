Ruba in un taxi in sosta, arrestato 33enne

Ruba un taxi in sosta, raggiunto e arrestato. Nella scorsa notte, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Casanova per la segnalazione di furto su un taxi.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato l’auto in questione con un vetro infranto e con un uomo al suo interno che stava rovistando tra gli oggetti presenti. Pertanto, gli agenti hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di due pacchetti di sigarette; inoltre, poco distante, sono stati trovati un paio di occhiali da sole, diverse fatture del taxi ed un triangolo di emergenza.

Trentatré anni, del Marocco con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al proprietario.