Arrestato 48 ore prima, ruba la borsetta ad un'anziana in chiesa: di nuovo in manette

Era stato arrestato neanche due giorni prima F.S., 29enne di Vico Equense, quando i carabinieri lo hanno messo nuovamente in manette stavolta non per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale ma per un furto avvenuto in una chiesa.

Di sera, nella chiesa dei Santi Ciro e Giovanni, si stava celebrando la messa quando il 29enne ha preso di mira una signora anziana impossessandosi della sua borsa (poggiata momentaneamente su di una panca) ed è fuggito.

Raggiunta la vicina piazzetta ha però incrociato carabinieri e municipale, i quali conoscendolo lo hanno sottoposto a controllo. La borsa a tracolla che aveva con sé conteneva soldi e documenti della 76enne ed era evidente provento di furto.