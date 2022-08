Quattro ore in fuga dai carabinieri su un'auto rubata ad un'anziana: investe un ciclista, poi l'arresto

I carabinieri della compagnia di Nola insieme ai militari della stazione di Somma Vesuviana hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto S.A., 45enne di San Gennaro Vesuviano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e lesioni personali.

Un’operazione lunga e complicata per i carabinieri, quella che lo ha visto protagonista, con un evento che inizia poco prima delle 8 del mattino.

Erano le 7.45 a San Gennaro Vesuviano quando a via Napoli un uomo si era avvicinato ad una Ford Fiesta in sosta con all’interno una 71enne, picchiandola ed impossessandosi del veicolo.

La richiesta di aiuto al 112 da parte della vittima è stata immediata così come le ricerche dell’uomo.

L’auto con a bordo il 45enne aveva il gps, ed è stata prima localizzata a Caivano e poi a Somma Vesuviana. Proprio lì la fuga in macchina è terminata, non prima però di aver investito un ciclista 44enne in via Reviglione al quale non era stato prestato soccorso.

Alle 12.30 l'uomo è stato bloccato in via Pigno nei pressi della fermata della Circumvesuviana.

Le due vittime sono state trasportate e visitate all’ospedale di Nola, per loro fortunatamente lievi lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Il fermato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Nola.