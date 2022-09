Arrestato il giovane "mago del furto a spinta": è caccia al complice

Un 22enne napoletano, D.R., è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari per furto. I carabinieri lo hanno colto in flagrante mentre si impossessava di uno scooter ai Quartieri Spagnoli, questo in compagnia di un complice attualmente ricercato.

Il “furto a spinta” è una manovra complicata che i ladri utilizzano per portare via i veicoli su due ruote. Serve molto equilibrio, e D.R. pare ne avesse quando i carabinieri lo hanno notato in via Speranzella. Si trovava in sella ad un mezzo a due ruote spento, spinto da un altro scooter, col piede del centauro a seguire poggiato sulla scocca.

Ad un certo punto il 22enne si è reso conto di essere passato proprio davanti ad alcuni militari. Ha quindi fermato il motorino, lo ha messo sul cavalletto, ed è scappato a piedi. È stato arrestato pochi metri dopo.

Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre è caccia al complice dell'arrestato.