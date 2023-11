Scappa dai carabinieri tuffandosi nel mare in tempesta: per lui finisce male

Ha scelto il mare come via di fuga. Quello di Torre del Greco, mosso per il mal tempo. Elio Cafiero, 32enne di Ponticelli e sorvegliato speciale, aveva l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli.

I carabinieri lo avevano però individuato lungo la litoranea torrese. L'uomo alla vista delle pattuglie si è buttato in acqua ed è rimasto a guardare i militari sulla spiaggia. Questi più volte gli hanno intimato di tornare a riva, poi si sono lanciati in mare e, nonostante un tentativo di resistenza, hanno ammanettato il fuggitivo.

Cafiero è ora in carcere, in attesa di giudizio.