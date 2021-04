Le urla di una donna, poi l'inseguimento ad un extracomunitario: l'aveva molestata

Ad attirare la loro attenzione, mentre passavano su via Torino, sono state le urla di una donna. Gli agenti di polizia del Reparto Prevenzione Crimine Campania si sono quindi messi subito a rincorrere l'uomo che le era accanto, intanto datosi alla fuga.

Raggiunto e bloccato, si è scoperto avesse molestato sessualmente, insultato e minacciato la vittima. Foday Danfa, 22enne gambiano con precedenti di polizia, è stato arrestato per atti persecutori e denunciato per tentata violenza sessuale, falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità personale in quanto, al momento del controllo, aveva fornito generalità false.