Terrore in strada a Melito: armato di bastone minaccia i negozianti

Durante un servizio di controllo del territorio, agenti di polizia sono intervenuti in via Roma a Melito per una segnalazione: un uomo, in strada, stava aggredendo i titolari di alcuni esercizi commerciali della zona armato di bastone.

I poliziotti l'hanno fermato mentre, effettivamente brandendo una mazza, stava minacciando delle persone. Una di queste ha raccontato alle forze dell'ordine che l'aggressore aveva anche provato a rapinarlo del portafogli.

Gli agenti inoltre hanno accertato che, poco prima, l'uomo aveva minacciato il titolare di un supermercato per ottenere del cibo, e la proprietaria di un bar dalla quale aveva preteso di consumare gratuitamente la colazione.

Quarantacinque anni, di nazionalità gambiana, con precedenti di polizia e irregolare nel Paese, è stato quindi tratto in arresto con le accuse di tentata rapina, tentata estorsione ed estorsione, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.