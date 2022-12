Da Riccione a Scampia, evaso per l'Immacolata viene scoperto e arrestato

Avrà pensato di passare una giornata diversa, o di visitare le bellezze che la città di Napoli in questo periodo dell’anno offre ai tantissimi turisti che ne stanno inondando le strade durante il ponte dell’Immacolata. O forse voleva andare a trovare parenti o amici, essendo di origini napoletane.

Cinquantuno anni, già noto alle forze dell’ordine, era però residente a Riccione e lì agli arresti domiciliari. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo hanno fermato nel tardo pomeriggio di ieri in via Germi, non molto distante dalle vele di Scampia.

Il 51enne ha tentato di eludere il controllo fornendo delle false generalità ,ma questo non ha impedito ai militari di approfondire gli accertamenti e scoprire la verità. Arrestato, il 51enne si trova ora nel carcere napoletano di Poggioreale: dovrà rispondere di evasione e di false dichiarazioni sull’identità.