"Con questa bombola faccio saltare il palazzo". Poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

A Frattamaggiore i carabinieri hanno arrestato per evasione, violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale A.V., un 41enne di Casandrino che era già agli arresti domiciliari.

In via Monsignor Pasquale di Pasquale, all'esterno dell'abitazione del 41enne, i militari lo hanno trovato in evidente stato di alterazione mentre minacciava di far saltare in aria la palazzina utilizzando una bombola di gas.

L'uomo è stato bloccato prima che potesse dare seguito alle sue intenzioni, sebbene abbia opposto resistenza colpendo, minacciando e insultando i militari.