Evade per l'ennesima volta dai domiciliari: per lui si aprono le porte del carcere

Evade dai domiciliari per l'ennesima volta e per lui si aprono le porte del carcere. Protagonista della vicenda è un 48enne dei Ponti Rosi. L'uomo, insieme ad altre due persone, il 10 dicembre scorso venne bloccato mentre cercava, in via Caldieri, di tagliare il catalizzatore di un’auto. Per tutti i fermati scattarono gli arresti domiciliari, ma il 27 dicembre i Carabinieri trovarono l'uomo in giro - a passeggiare - nonostante la misura restrittiva.

Anche il quel caso venno messo ai domiciliari, ma gli uomini dell'Arma l'hanno ritrovato mentre passeggiava nei pressi della Vela Gialla a SCampia. In quest'ultimo caso, però, il Tribunale di Napoli ha deciso per la detenzione presso Poggioreale. Sul 48enne pende un'ordinanza di aggravamento per una serie di violazioni alla misura restrittiva a cui era sottoposto.