È ai domiciliari ma i carabinieri lo incrociano mentre fa una passeggiata: arrestato

F.C., 48enne residente nella zona dei Ponti Rossi già noto alle forze dell’ordine, è stato ieri arrestato dai carabinieri.

I militari del nucleo radiomobile di Napoli, durante un servizio perlustrativo, lo avevano trovato mentre passeggiava in via Tommaso Cornelio intorno alle 23, laddove si trovava in realtà agli arresti domiciliari e non poteva essere in giro.

Il 48enne, accusato adesso di evasione, è in attesa di giudizio.